Danneggia le auto con una chiave: 75enne rintracciato grazie a un video

Firenze, 19 maggio 2023 - I carabinieri di Pontassieve hanno denunciato per danneggiamento un 75enne del posto, incensurato, che in più circostanze, tra la metà di febbraio e l'inizio di aprile, aveva danneggiato con una chiave tre auto regolarmente parcheggiate in strada dinanzi all'ingresso della propria abitazione.

Partendo dalle denunce dei proprietari, i militari hanno individuato il responsabile grazie alle testimonianze di alcuni residenti, uno dei quali, insospettito dal comportamento dell'uomo, che era solito camminare avanti e indietro davanti alla casa, lo aveva ripreso col proprio cellulare, catturando proprio il momento in cui aveva danneggiato con una chiave i veicoli parcheggiati nei pressi.

