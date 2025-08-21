Sfida alla Fiorentina, il Polissya ci crede. E intanto 'cuoce' la bistecca sui social

Firenze, 21 agosto 2025 - E' il giorno del debutto stagionale della Fiorentina. Il famoso 21 agosto, cerchiato di rosso anche da Stefano Pioli, è arrivato inesorabile e questa sera la Fiorentina giocherà (ore 20 italiane, diretta in chiaro su TV8) l'andata del playoff di Conference League contro il Polissya. Il club ucraino, costretto a traslocare a Presov, in Slovacchia, è molto attivo sui social. In genere il giorno della partita viene pubblicato un fumetto con le avventure (con spunti relativi agli avversari) del Lupo Gialloverde, mascotte del club e soprannome dei calciatori di Rotan. Stamani il social media manager del club ha inoltre scelto di presentare la partita contro la Fiorentina con un'immagine ancor più iconica.

Rappresentati due calciatori del Polissya, uno con in mano una pizza, l'altro con la celebre bistecca alla fiorentina. Sullo sfondo una lavagna nella quale sono riportati fedelmente gli ingredienti e la ricetta per ottenere una bistecca perfetta. Sul fuoco una salsa di pomodoro, altrettanto tipica in Italia. Poi tutto quello che rimanda alla dieta mediterranea: uova, olio, olive e pure un vasetto di pesto, anche se quest'ultimo sarebbe stato più indicato per altre squadre italiane. Tant'è. A condire il tutto un vaso con delle piantine dai fiori di colore viola. Tocco anche questo che rimanda alla Fiorentina.

Sull'altra parte della lavagna l'appuntamento di stasera (in Slovacchia saranno le 21), la Toscana cerchiata nello stivale e una breve descrizione di Firenze, oltre all'Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci. Insomma, un insieme di elementi (più o meno affini) che rimandano alla Fiorentina e alla Toscana. Sicuramente un'immagine simpatica sviluppata con intelligenza artificiale, che manda però un messaggio preciso alla squadra di Rotan, ovvero quello di cucinare la Fiorentina, rappresentata come bistecca ma intesa come squadra di Pioli. E di contro sono avvertiti anche i giocatori gigliati. Il Polissya scenderà in campo per fare la storia del suo club. Mai è giunto alla fase finale di una competizione europea. Un sogno da cullare contro la corazzata viola, la squadra con il ranking più alto del lotto delle partecipanti. Inutile nascondersi, la squadra di Pioli è la favorita per alzare la coppa il 27 maggio a Lipsia. Ma per arrivarci servirà per prima cosa eliminare i simpatici Lupi Gialloverdi.

Alessandro Latini