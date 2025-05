"Servizi igienici riaperti giovedì, locali riconsegnati in ritardo"

ORVIETO "La temporanea chiusura dei servizi igienici di piazza della Pace che si è verificata dal 16 al 21 maggio è da attribuirsi alla ritardata riconsegna dei locali da parte del concessionario alla scadenza della concessione". Lo afferma l’amministrazione comunale (nella foto del Comune la sindaca Roberta Tardani) che chiarisce la propria posizione sul cambio di gestione della struttura di piazza della Pace che, per dieci anni, era stata affidata all’impresa Gruppo Italiano Ristoro. Ieri mattina i bagni sono stati riaperti grazie ad una gestione affidata temporaneamente ad una cooperativa.

"La convenzione della durata di 10 anni tra il Comune di Orvieto e la società in questione per la concessione dei servizi di gestione, custodia e manutenzione dell’immobile di proprietà comunale della piazza e dello spazio coperto esterno adiacente all’accesso del sottopasso ferroviario, sottoscritta il 16 maggio 2015, è infatti scaduta lo scorso 15 maggio 2025-aggiunge l’amministrazione, -il 15 aprile 2025, con un mese di anticipo, gli uffici comunali competenti hanno comunicato ufficialmente alla società la volontà dell’amministrazione comunale di non avvalersi della facoltà di rinnovare la convenzione".

Gli uffici comunali stanno predisponendo un nuovo bando di gara per la gestione dell’immobile di piazza della Pace all’interno della quale sarà ricondotta anche la gestione dei bagni pubblici del centro storico eccezion fatta per quelli di piazza Duomo per cui è stato definito un accordo con l’Opera del duomo che si occuperà della riqualificazione e della gestione dei servizi.