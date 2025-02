“Segnaletica intelligente“ lungo la Via di Francesco

SPOLETO Informazioni in tempo reale e wi-fi per i pellegrini. Sono alcuni dei benefici garantiti dal progetto avviato dal Ministero del Turismo volto alla valorizzazione e alla digitalizzazione dei Cammini religiosi. L’iniziativa coinvolgerà anche Spoleto: il Comune, infatti, ha sottoscritto insieme al Mitur e alla Regione uno protocollo d’intesa che consentirà di installare in un’area situata lungo la “Via di Francesco“, di competenza del Comune stesso, un’infrastruttura tecnologica "smart" finalizzata al miglioramento dell’accessibilità e della fruizione del tracciato. "L’iniziativa sperimentale prevede l’attivazione di una ‘segnaletica intelligente’ che consentirà di promuovere le peculiarità e le bellezze paesaggistiche del territorio" nonché "notizie sul tessuto economico locale, rendendole facilmente ricercabili dai pellegrini attraverso un’app dedicata". Il Ministero si occuperà della messa in funzione dell’apparato e della sua manutenzione "attraverso una piattaforma centralizzata ‘cloud based’ raggiungibile tramite internet".