Amelia (Terni), 14 luglio 2021 Sarà presentata venerdì 16 luglio nella sala consiliare del Comune la campagna “Verità ora per Barbara Corvi”, nell'ambito di una seduta straordinaria dell'Osservatorio regionale su criminalità organizzata e illegalità, che la promuove. Lo annuncia in un post il Forum Donne Amelia. Barbara Corvi, mamma di Montecampano all'epoca trentacinquenne, è scomparsa 12 anni fa. Il caso giudiziario è stato recentemente riaperto dalla Procura di Terni che ha indagato con l'accusa di omicidio l'ex marito Roberto Lo Giudice e il fratello Maurizio. Roberto era stato arrestato il 30 marzo scorso per poi essere scarcerato tre settimane dopo da un provvedimento del Tribunale del Riesame che ha frantumato il castello accusatorio. Contro quell'ordinanza la Procura ha presentato ricorso in Cassazione. “L'iniziativa si inquadra nel più generale percorso avviato per ribadire l'importanza di continuare, dopo 12 anni, a lavorare per la verità sulla scomparsa della giovane donna di Amelia” sottolinea l'Osservatorio umbro sulla criminalità organizzata. Roberto Lo Giudice viene ritenuto dagli inquirenti non organico all'omonimo clan di 'ndrangheta d'origine familiare.

Ste.Cin.