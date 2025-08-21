Scintille sulla manutenzione . Assisi, il decoro divide la politica. Il sindaco: "Lavori continui"

Non si arresta la polemica a distanza fra i consiglieri di minoranza Eolo Cicogna e Giancarlo Cavallucci sulle manutenzioni, in particolare – ma non solo - del verde e delle rotatorie e l’amministrazione cittadina. "Il quadro generale di trascuratezza di città e territorio è evidente" avevano tuonato Cicogna e Cavallucci. "Decoro urbano e manutenzione del verde sono oggetto di un’attenta programmazione annuale e non vengono certo improvvisati in base a qualche foto fatta ad arte, lanciata nei social solo per fare polemica". Così la risposta del sindaco Valter Stoppini che aveva inoltre aggiunto: "I lavori di manutenzione della città vanno avanti costantemente e vengono realizzati, in particolare, a ridosso di grandi eventi come quelli che stiamo vivendo con il Perdono e il Giubileo. Dunque la sistemazione delle rotatorie in questione era già in programma in questi giorni e non è stata certo effettuata perché lo hanno sollecitato Cavallucci e Cicogna. Ci sono uffici comunali preposti ad occuparsi di questo e lo fanno sempre con grande attenzione. I due consiglieri dovrebbero comprendere che la campagna elettorale è finita da tempo e magari dare contributi meno strumentali, ma più interessanti e utili al dibattito politico e cittadino. Ovviamente non tutto può essere sempre perfetto – conclude il sindaco – e si può sempre migliorare, ma sarebbe opportuno che alcuni consiglieri amassero di più la città e segnalassero eventuali criticità agli uffici preposti". Ma Cicogna e Cavallucci non demordono e tornano all’attacco. "La manutenzione del verde non è un’operazione spot da esibire a ridosso delle grandi ricorrenze, ma un lavoro costante che significa non solo tagliare l’erba, ma curare le piante, potarle e verificare la stabilità per la sicurezza di tutti".