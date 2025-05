Stoppini proclamato sindaco: "Non lasceremo indietro nessuno"

A grandi passi verso la piena operatività del Comune a guida Valter Stoppini che, da ieri, è ufficialmente sindaco di Assisi. La proclamazione è avvenuta nel pomeriggio, nel palazzo comunale, al termine delle operazioni di verifica e accertamento dei risultati elettorali da parte della Commissione Elettorale Circondariale. Stoppini ha ottenuto 7.527 voti validi, pari al 51,63%. Eolo Cicogna, candidato a sindaco della coalizione di centrodestra, ne ha ottenuti 7.053 pari al 48,37%. In totale sono stati 14.994 i cittadini che si sono recati alle urne pari al 64,36 % degli aventi diritto. I voti validi sono stati in tutto 14.580.

Proclamati anche i 16 consiglieri comunali eletti: Paolo Lupattelli, Francesca Corazzi, Donatella Casciarri (Partito Democratico); Cristina Susta, Annalisa Rossi, Andrea Bertolini (Valter Stoppini per Assisi); Veronica Cavallucci, Nico Perini (Assisi Domani); Scilla Cavanna (Assisi Civica); Adil Zaoin (Progressisti per Assisi); Eolo Cicogna (candidato alla carica di sindaco non eletto); Serena Morosi, Daniele Martellini (Fratelli d’Italia); Francesco Fasulo (Forza Italia); Ivano Bocchini (Assisi al centro); Giancarlo Cavallucci (Eolo Cicogna Sindaco).

Entro 10 giorni il sindaco convocherà la prima seduta del consiglio comunale da tenersi entro i successivi 10 giorni. In quella occasione, si procederà alla convalida degli eletti, alle elezioni del presidente e dei due vice presidenti, al giuramento e alla comunicazione dei componenti della Giunta. "Sarò il sindaco di tutti, in mezzo alla gente, a servizio della città, ascoltando e cercando di dare risposte efficaci ai bisogni delle persone e della comunità – ha detto Stoppini -. Sarà un lavoro di squadra, ascoltando e condividendo il percorso. Non lasceremo indietro nessuno, rendendo protagoniste tutte le frazioni, insieme al centro storico e a Santa Maria degli Angeli".

Maurizio Baglioni