Chi era Laura Papadia, la donna trovata morta in casa. Il marito: "L'ho uccisa"

Spoleto, 26 marzo 2025 - Una mattina tragica quella di mercoledì 26 marzo nel centro di Spoleto. Una donna di 37 anni, Laura Papadia, originaria della Sicilia, è stata trovata morta in casa. Sarebbe deceduta per morte violenta. Il marito, Gianluca Romita, 48 anni, ha tentato il suicidio da un ponte. La polizia è riuscito a farlo desistere, poi è stato accompagnato in caserma. "L'ho uccisa", avrebbe detto lo stesso Romita in una telefonata fatta all'ex moglie presumibilmente dopo aver compiuto il gesto. Spoleto è sotto choc per una vicenda che segna profondamente la città.