Femminicidio a Spoleto: donna trovata morta in casa, il marito tenta il suicidio

Spoleto (Perugia), 26 marzo 2025 – Una donna è stata trovata morta in casa a Spoleto dopo che il marito è stato trovato sul ponte delle Torri, mentre minacciava il suicidio, e ha detto a chi lo ha avvicinato "ho ucciso mia moglie".

Gli investigatori si sono quindi recati all'abitazione scoprendo il cadavere. L'ipotesi alla quale sta lavorando la Procura di Spoleto è si sia trattato di un femminicidio. Sul posto è intervenuto il magistrato di turno, il pm Alessandro Tana. Che coordina le indagini condotte dalla polizia, arrivata sul posto anche con il capo della Mobile.

L’appartamento in cui è stata trovata morta la donna è in via Porta Fuga, nel centro di Spoleto. La coppia non è umbra, secondo quanto ricostruito. La donna era originaria della Sicilia e il marito di Milano. Secondo le prime informazioni, la donna potrebbe essere stata soffocata. Le indagini sono in corso.