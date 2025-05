Santa Rita accende Cascia. Migliaia di fedeli in arrivo nella settimana della festa

Pace, perdono e riconciliazione. Inizia oggi con la processione dello stendardo la Festa di Santa Rita e Cascia è pronta a ricevere migliaia di persone tra pellegrini, visitatori, devoti e autorità, provenienti da ogni parte d’Italia e del mondo.

Tra gli eventi più significativi, martedì 20, alle 10, la Sala della Pace ospiterà la cerimonia del Riconoscimento internazionale Santa Rita 2025, dedicato alle ‘Donne di Rita’ che si sono distinte per il loro impegno nel costruire ponti di speranza. Alle 12, l’omaggio floreale nel Roseto di Cascia e, in serata, l’arrivo della Fiaccola della pace e del perdono da Piacenza, con la suggestiva ascesa allo Scoglio della preghiera a Roccaporena.

Mercoledì 21 maggio sarà il giorno dell’accoglienza istituzionale della città di Piacenza. La santa messa, celebrata dal priore generale degli Agostiniani, padre Alejandro Anton Moral, vedrà la partecipazione della famiglia Agostiniana e sarà seguita dalla consegna del riconoscimento internazionale Santa Rita 2025. In serata, due appuntamenti: l’incendio di fede e il corteo dei gonfaloni, che rievocano la notte della morte di Rita; la motofiaccolata da Roccaporena, con l’arrivo della fiaccola al sagrato della basilica insieme allo sportivo di Piacenza accompagnato dai giovani sportivi casciani, e l’accensione del tripode votivo, segno di unità tra popoli e territori.

Il giorno centrale sarà giovedì 22 maggio, festa liturgica di Santa Rita. La giornata si aprirà con il suono delle campane all’alba e proseguirà con la processione storica a piedi da Roccaporena (8.15), seguita dal corteo storico cittadino (alle 10). Alle 11, il solenne pontificale sarà presieduto dal cardinale Baldassare Reina, con la supplica e la benedizione delle rose, cuore spirituale della celebrazione. In serata, grande concerto in piazza San Francesco con i New Trolls (21.30) e spettacolo pirotecnico ‘Visioni d’incanto’ (23.30), un tributo alla luce come simbolo di speranza.

Venerdì 23 maggio si aprirà con la trasmissione in streaming del Rosario e proseguirà con il concerto del gruppo Il Giardino dei Semplici. A chiudere sabato 24 maggio, si celebrerà il 125esimo anniversario della canonizzazione di Santa Rita. Nell’auditorium Santa Chiara si terrà una tavola rotonda condotta da Lorena Bianchetti. La serata si concluderà nella sala della Pace con l’intenso spettacolo teatrale ‘Rita, santa della speranza’.