Rogo al parcheggio Matteotti. Due aree di sosta per i residenti

Dopo il senso unico ascendente, per via Eremo delle Carceri per agevolare la sosta e garantire la sicurezza ora arrivano due aree in prossimità del centro storico riservate esclusivamente a cittadini residenti e muniti di autorizzazione. Si tratta di Piazza Caduti delle Forze dell’ordine e dell’area a monte della rotatoria tra via Marconi e la strada regionale 147, nei pressi dell’Istituto Serafico, recentemente acquisita dal Comune; provvedimenti a titolo sperimentale - sottolinea il Comune - per ridurre i disagi legati alla diminuzione dei posti auto, in abbonamento, per residenti e lavoratori pendolari abituati a parcheggiare al “Matteotti“, aumentando da oggi le opportunità di parcheggio.

Vicenda sulla quale si innesta la polemica politica. "In caso di eventuale riapertura del piano di superficie del parcheggio si parla di destinare la maggior parte dei posti ai turisti, lasciando ai residenti solo una minima parte – sottolinea Stefano Pastorelli (Forza Italia) –. Prospettiva che ha generato un crescente malumore tra i cittadini, specialmente tra quelli della parte alta della città, che si sentono nuovamente trascurati nelle decisioni che riguardano la vivibilità del centro storico. La decisione del Comune di rinnovare nel 2019 la concessione del parcheggio a Saba fino al 2046, senza prevedere un aumento dei posti riservati ai residenti, ha dimostrato una mancanza di visione a lungo termine e di considerazione per chi vive quotidianamente la città".

M.B.