“Rocche e Ville all’ Opera“. Ecco il festival

GUALDO TADINO – Il festival "Rocche e Ville all’Opera" mercoledì 27 agosto fa tappa alla Rocca Flea. Nella splendida cornice del castello federiciano, dalle re 21, viene proposta "una serata unica ed indimenticabile per tutti gli appassionati di musica classica e opera. E’ un’occasione per immergersi nell’atmosfera magica della musica operistica, interpretata da alcuni dei più talentuosi musicisti del panorama contemporaneo; un’opportunità da non perdere per assistere ad una serata di pura bellezza musicale in una location suggestiva quale il cortile della Rocca Flea".

Il programma vedrà la straordinaria esibizione del "CorOrchestra Soloist Wind Quintet", composto da musicisti di sicuro ed apprezzato talento: Niccolò E. Rossi, oboe, Marta Andreoli, flauto, Ivano Rondoni, clarinetto, Gabriele Ricci, corno ed Edoardo Filippi, fagotto, che eseguiranno un repertorio di ouverture tratte dalle più belle pagine operistiche di grandi compositori come Wolfgang Amadeus Mozart, Gioachino Rossini, Giacomo Puccini, Georges Bizet, Giuseppe Verdi.

La rassegna, organizzata dall’Associazione culturale “Tracciati virtuali“ di Città di Castello, ha la direzione artistica del maestro Ivano Rondoni, docente di clarinetto al Conservatorio statale di musica di Piacenza; vede partecipare otto comuni umbri e ha sostegni provenienti dal bando per gli spettacoli dal vivo. Si articola in due periodi: la prima parte fra agosto e settembre, la seconda nella primavera del 2026, considerata "momento di risveglio turistico per la nostra regione".

A.C.