Ricarica flop: il Comune corre ai ripari

ORVIETO Dopo le forti proteste di numerosi abitanti delle scorse settimane, adesso l’amministrazione comunale cerca di accelerare per risolvere il problema delle colonnine per le ricariche delle auto elettriche che sono quasi tutte fuori servizio. Nell’ultima seduta, la Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio ha concluso l’iter autorizzativo per l’installazione di due infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in piazza Cahen. "La commissione – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Piergiorgio Pizzo – ha rilasciato parere favorevole all’installazione dell’armadio stradale a supporto delle due colonnine di ricarica che avevano già ricevuto l’autorizzazione paesaggistica. Entro 20 giorni anche la Soprintendenza esprimerà il proprio parere. L’investimento sarà totalmente a carico di Enel X che di fatto sposterà in piazza Cahen la postazione attualmente non funzionante e in via di dismissione che si trova in piazza della Repubblica. Si provvederà inoltre al revamping della colonnina già presente in via Angelo Costanzi nel parcheggio del centro commerciale Porta di Orvieto. Nel frattempo, dopo aver raccolto le proposte di diverse società, gli uffici hanno predisposto l’elenco delle aree pubbliche, da mettere a bando, dove sarà possibile installare le stazioni di ricarica per veicoli elettrici. Nella proposta che sottoporremo all’esame del consiglio comunale sono state individuate altre cinque aree: all’interno dell’ex caserma Piave a Orvieto centro, a Ciconia nell’area commerciale del Fanello, a Orvieto scalo nel parcheggio di Piazza della Pace, a Sferracavallo nell’area degli impianti sportivi e infine nella zona industriale di Bardano. Dopo i guasti che hanno interessato le infrastrutture esistenti – conclude – l’amministrazione comunale ha tutto l’interesse affinché la città possa tornare a dotarsi di postazioni di ricarica efficienti".