Il restyling dello stadio “Curi“, un progetto ’light’. Si inizia dalla gradinata

Perugia, 20 settembre 2023 – Mentre i consiglieri comunali di maggioranza e opposizione si fanno sorridenti una bella foto di squadra nel prato del Curi, la situazione dell’impianto è sempre in emergenza. Il tempo stringe e già oggi o entro questa settimana, la Giunta comunale dovrà dare il via libera al progetto di restyling da presentare all’Istituto del credito sportivo entro fine mese. Il bando andrà a scadere il 5 dicembre, ma prima serve anche il parere del Coni, dato che si tratta di un’opera sopra al milione di euro.

Ma di cosa ha bisogno lo stadio? A spiegarlo ieri è stato il dirigente comunale, Paolo Felici, responsabile delle strutture sportive: "Il progetto organico è suddiviso in stralci funzionali: il primo per 5 milioni di euro sarà possibile, previo accoglimento del progetto dal Credito Sportivo, con mutuo a tasso zero della durata di 15 anni estendibile fino a 25. Le opere legate alla prima ’tranche’ sono quelle ad oggi più urgenti, ossia riqualificazione delle parti strutturali dei tre settori rimasti (gradinata, curva sud ed in minor grado tribuna), manutenzione straordinaria del campo di gioco, rifacimento completo dei servizi igienici che aumenteranno di numero. Il secondo stralcio sarà per residui 1,6 milioni e riguarderà una serie di opere di completamento".

Non è chiaro, quindi, se si procederà con un’operazione di ’semplice’ ritocchi, o interventi più importanti, come quello di una copertura dello stadio ‘leggera’ di cui si è parlato più volte proprio a tutela dell’impianto stesso. L’investimento, secondo quanto riferisce Felici è di 6,6 milioni, mentre nella relazione in cui veniva bocciato il progetto dell’Arena Curi srl lo scorso luglio, l’importo era maggiore. Il dirigente al bilancio gli uffici comunali quantificava in 8,5 milioni lo sforzo finanziario per ristrutturare il Curi. E di questi un milione e mezzo sono già a bilancio.

Nel bando del Credito sportivo l’importo massimo finanziabile è di 6 milioni e quindi andrebbe reperito un altro milione con l’accensione di un prestito da parte di Palazzo dei Priori, veniva riportato in quella relazione. Staremo a vedere. L’assessore allo Sport, Clara Pastorelli, ha precisato che si tratta di un impianto "spiritualmente bello", ma lontano dagli standard del 2023. Vedremo se la Giunta, dopo 9 anni di attesa, riuscirà ad avviare un percorso concreto.