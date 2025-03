"Reintrodurre gli orari cartacei alle fermate degli autobus"

PERUGIA - "Garantire un trasporto pubblico realmente accessibile a tutti, con particolare attenzione agli anziani, tra i principali utenti del servizio". Con questo obiettivo, il capogruppo di Pensa Perugia, Lorenzo Mazzanti, ha presentato un’interrogazione in Consiglio Comunale per chiedere la reintroduzione degli orari cartacei presso le fermate degli autobus nel territorio comunale. "Negli ultimi anni, le tradizionali tabelle cartacee sono state sostituite dai QR code, una soluzione tecnologicamente avanzata ma non sempre alla portata di tutti. Molti cittadini, in particolare gli anziani, incontrano difficoltà nell’accedere agli orari tramite smartphone – spiega Mazzanti – ed è fondamentale che il trasporto pubblico resti un servizio inclusivo, fruibile da tutti senza barriere." L’assenza degli orari cartacei alla maggior parte delle fermate ha infatti creato disagi concreti a chi non dispone di strumenti digitali o non ha familiarità con le nuove tecnologie. "Gli strumenti digitali sono sicuramente utili, ma non devono sostituire del tutto le modalità tradizionali".