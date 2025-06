Ragazzo di 15 anni denuncia violenza sessuale negli spogliatoi di una piscina

Perugia, 14 giugno 2025 – Un ragazzo di 15 anni ha denunciato un episodio di violenza sessuale che sarebbe avvenuto negli spogliatoi di una piscina di Perugia, zona Pian di Massiano. L’episodio sarebbe accaduto nel pomeriggio, intorno alle 18, di ieri, venerdì 13 giugno. Lo riporta il Tgr Umbria.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile di Perugia per cercare di ricostruire quanto accaduto e per ascoltare alcuni testimoni. Il giovane in stato di choc, riporta ancora il Tgr Umbria, è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti previsti in questi casi.

Le circostanze del fatto non sono ancora chiare e la polizia starebbe acquisendo le telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di individuare il presunto autore della violenza. Le indagini sono coordinate dalla procura di Perugia.