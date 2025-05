Adesca le bambine al parco, anziano molesta minorenne: parole volgari davanti alla madre

Firenze, 11 maggio 2025 – Si è avvicinato a una bambina di 10 anni. Cappotto e pantaloni neri. Capelli bianchi. A bassa voce, per non farsi sentire dalla madre – a pochi metri di distanza con la sorellina di un anno – gli ha sussurrato: “Ma tu ce l’hai la .......? Me la dai?”. Parole che fanno rabbrividire, che un anziano sulla settantina avrebbe detto a una ragazzina che stava giocando nel giardino delle Scuderie Reali, lato viale dei Cipressi. È accaduto venerdì pomeriggio e a dare l’allarme è stata la madre della bambina, presente nel parco con l’altra figlia piccola.

La donna ha fornito un identikit del presunto adescatore, che spiccava per una particolarità: aveva un dente solo. L’uomo, accortosi della presenza della madre della minore, si è poi allontanato in direzione Porta Romana facendo perdere le proprie tracce. Gli uomini di via Zara, giunti rapidamente sul posto, si sono messi subito alla ricerca dell’anziano, senza tuttavia riuscire a individuarlo. All’interno dei giardini non sono presenti telecamere di videosorveglianza.

L’anno scorso, ad aprile, la polizia fermò un 19enne di origine straniera con l’accusa di tentata violenza sessuale aggravata. Il giovane, in quel caso, aveva avvicinato una ragazza appena sedicenne mentre era intento in atti di autoerotismo. Il tutto alla fermata di un bus in un parcheggio del quartiere di Novoli.

La vittima non riuscì in alcun modo ad allontanarsi dallo sconosciuto a causa della sproporzione fisica. La squallida scena fu anche vista da alcuni passanti, che per fortuna non rimasero indifferenti come spesso avviene, ma difesero la ragazzina allertando subito le forze dell’ordine.

Pie.Meca.