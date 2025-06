Giovani talenti della musica. Due concerti a Perugia

I giovani talenti sono protagonisti di un doppio appuntamento proposto dalla Fondazione Perugia Musica Classica.

Si comincia questo pomeriggio alle 18 a San Lorenzo di Montenero, nell’area del monte Tezio, con il concerto dei tre vincitori della settima edizione dell’omonimo Concorso, promosso in collaborazione con il Conservatorio di musica “Morlacchi” di Perugia e nato nel 2018 su impulso di Giovanni Barcaccia, grande appassionato di musica e storico abbonato degli Amici della Musica di Perugia: si esibiranno Elisa Costantini al clarinetto, prima classificata, Cristian Torzuoli al saxofono, secondo classificato e Alice Morosi al flauto, terza classificata. Quest’anno il concorso era dedicato agli strumenti a fiato e i tre giovani artisti premiati sono stati scelti dalla giuria nelle selezioni che si sono svolte sempre a San Lorenzo di Montenero con sei talenti in gara.

Ma l’offerta musicale non si ferma qui perché domani alle 17.30 alla Sala dei Notari si tiene il concerto con del finlandese Erinys Quartet, formato da Elizabeth Stewart, violino, Joosep Reimaa, violino, Marija Räisänen, viola e Stergios Theodoridis, violoncello in un racconto musicale attraverso le culture Dream, Discovery, Obsession, Death, con musiche di Franz Joseph Haydn (Quartetto in fa maggiore op. 50 n. 5, “Un sogno”), Kaija Saariaho (Terra Memoria), Raven Chacon (Journey of the Horizontal People) e Leoš Janáček (Quartetto n. 2, “Lettere intime”). L’appuntamento è organizzato dal Comitato Amur – di cui fa parte anche la Fondazione Perugia Musica Classica – all’interno del progetto europeo Merita (Music cultural hERItage Talent), coordinato da Le Dimore del Quartetto e co-finanziato dal programma Europa Creativa dell’Unione Europea.

Per entrambi i concerto, informazioni e biglietti sul sito perugiamusicaclassica.com.