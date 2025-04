Rafforzati i controlli su caccia e pesca

PERUGIA L’assessore regionale con delega alla Caccia e alla Pesca, Simona Meloni, ha annunciato l’approvazione da parte della Giunta regionale della bozza di convenzione con la Provincia di Perugia per l’anno 2025, finalizzata al rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo in materia ittico-venatoria su tutto il territorio provinciale. "Si tratta – ha dichiarato l’assessore Meloni - di un modello virtuoso di collaborazione tra amministrazioni pubbliche che andrà ad assicurare una gestione faunistica sostenibile e la tutela della biodiversità nel rispetto delle norme e della sicurezza delle attività legate a caccia e pesca". L’accordo, fortemente voluto dall’Assessorato regionale, chiude una fase d’incertezza che si trascinava da tempo e rappresenta un passo importante di una strategia complessiva volta a costruire un sistema integrato ed efficiente di tutela ambientale e gestione faunistica, in linea con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia. Così come già avviene con la Provincia di Terni, ora anche la Provincia di Perugia vedrà rafforzata la sua attività con una dotazione di 40mila euro per l’anno 2025. La convenzione prevede un contributo complessivo di 40mila euro per il 2025.