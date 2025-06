Raddoppiano le colonnine elettriche. L’annuncio in Consiglio comunale

Nel territorio sono attive una decina di colonnine elettriche per ricaricare le auto, ma il numero è destinato a raddoppiare. "Alle attuali dieci colonnine che abbiamo installato in convenzione con Enel X fino al 2026, ne sono previste altre nel Pums (Piano della mobilità) dove sono state individuate ulteriori 12 aree nelle quali saranno installate e sono: parcheggio viale Franchetti, in via Moncenisio, via Sauro, via delle Terme, area sosta Trestina, Piosina, Madonna del Latte, Cerbara, stazione San Secondo, poi ancora Cornetto e nelle frazioni di San Leo Bastia e Morra". L’argomento è stato affrontato dall’assessore Rodolfo Bracalenti nel consiglio comunale di giovedì scorso nel corso del dibattito innescato dalla mozione (poi approvata in sede di voto) presentata dalla consigliera di Castello Cambia, Emanuela Arcaleni. Nel documento, richiamandosi ad alcune direttive europee, la consigliera chiedeva un impegno concreto a sindaco e Giunta per "incentivare la diffusione nel territorio comunale dell’installazione di colonnine per ricariche elettriche, la cui presenza non è da intendersi solo come erogazione o produzione di energia, ma come un servizio diffuso ne". L’argomento è stato poi sviluppato dalla relazione dell’assessore Bracalenti che ha ringraziato Arcaleni per aver sollevato la questione "consentendoci di dare alcune informazioni e di fare il punto della situazione. Il Comune aveva individuato nel Pums del 2019 10 aree per la zonizzazione delle colonnine di ricarica: le prime 3 erano state realizzata al parco Ansa, a Lerchi e Promano, in seguito altre 7 sono state installate al Centro servizi Corba, in via Morandi, al parcheggio dello stadio, in via Martiri della Libertà, via Engels, al parcheggio dell’ospedale, poi a Trestina al palazzetto". A margine di questa ricognizione delle colonnine installate Bracalenti ha poi parlato dell’eventualità di un piano, un regolamento per dare la possibilità di partecipare a questo progetto a vari soggetti: "Al di là dei punti indicati siamo comunque disponibili ad accogliere eventuali altre istanze da aziende o associazioni del territorio". Il consigliere della Lega, Valerio Mancini, ha annunciato il suo voto contrario alla mozione poiché non essendoci qui una grande diffusione di auto elettriche "questa problematica delle colonnine per le vetture non può essere a carico del Comune". "Sono i gestori che vincono l’appalto a farsi carico delle colonnine, non il Comune…", ha risposto l’assessore. In sede di votazione la mozione è stata approvata (no di Mancini, Tommaso Campagni e l’astensione di Fabio Bellucci).