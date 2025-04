Quintali di rifiuti sulle sponde del fiume

CITTA’DI CASTELLO Quintali di rifiuti raccolti, decine di volontari uniti per il Tevere e la sua pulizia. Una lavatrice abbandonata, bici, calcinacci, vecchi giocattoli, ferro e tanto altro: l’edizione 2025 di "Biondo Tevere" che si è svolta domenica ha concretamente pulito le sponde del fiume. Il tratto "No Kill" del Tevere, tra Città di Castello e San Giustino, è tornato a respirare grazie all’impegno di decine di volontari che hanno raccolto una quantità impressionante di rifiuti abbandonati lungo le sponde e nei sentieri. "Un risultato tangibile, frutto di una comunità che ama il proprio fiume e non si tira indietro quando si tratta di agire. Pescatori, famiglie, camminatori, cittadini: tutti insieme per dire che la tutela dell’ambiente non è un’opzione, ma un dovere", raccontano i promotori che chiedono "una presa di coscienza da parte degli enti preposti. Il nostro impegno volontario non può e non deve sostituire quello delle istituzioni. Il bracconaggio, l’assenza di vigilanza, lo stop ai ripopolamenti stanno mettendo in ginocchio l’ecosistema fluviale... Il tratto No Kill del Tevere è un patrimonio da proteggere con politiche serie e interventi mirati", spiegano i promotori che ringraziano le pro-loco Piosina e Monterchi. La giornata ecologica era organizzata dal Fishing Club Altotevere in collaborazione con il coordinamento Umbria Fly Fishing e l’iniziativa ha coinvolto pescatori a mosca, camminatori, famiglie e semplici amanti della natura. "È stato bello vedere così tante persone prendersi cura del nostro fiume con passione e senso di responsabilità", ha aggiunto il presidente del Fishing club Francesco Duranti.