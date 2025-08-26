"Problemi con i punti luce?. Ci sono i canali ufficiali"

ASSISI – Problemi con la pubblica illuminazione, ci sono specifici canali dedicati: l’amministrazione municipale ricorda come fare e quali strade percorrere – non certo i social - e stigmatizza anche comportamenti inappropriati. Il Comune sottolinea che la manutenzione dell’illuminazione pubblica è affidata a Engie Servizi, società incaricata di garantire il corretto funzionamento dei punti luce sul territorio comunale. Per assicurare la massima efficienza e rapidità negli interventi, Engie ha attivato due canali dedicati: il numero verde 800 196967, attivo 24 ore su 24, e l’indirizzo email [email protected]. Con una precisazione: "Non occorre rivolgersi agli uffici comunali, né tantomeno a consiglieri comunali o al consigliere social di turno: anche eventuali segnalazioni provenienti dagli amministratori vengono, infatti, inoltrate esclusivamente attraverso questi due strumenti, che rappresentano l’unico canale riconosciuto per la presa in carico e la gestione degli interventi. Questi strumenti – insiste il Comune - rappresentano l’unico modo per segnalare guasti o malfunzionamenti, che vengono così presi in carico da personale qualificato e gestiti secondo un criterio di priorità"

"Verificare e segnalare i problemi del territorio di Assisi e delle frazioni è un dovere dei consiglieri comunali derivante dal mandato ricevuto dagli elettori, non un fastidio per l’amministrazione" replica il Consigliere Comunale di ppposizione e Capogruppo di Forza Italia di Assisi, Francesco Fasulo. "Punti luce, strade e decoro urbano: invece di risolvere i problemi, l’Amministrazione attacca chi li segnala" aggiungono i consiglieri comunali Eolo Cicogna e Giancarlo Cavallucci.