Premiazioni per balestrieri e fiondatori

GUALDO TADINO - La Compagnia "Balestrieri Waldum" e il "Gruppo Fiondatori Gualdo Tadino", reduci da successi di prim’ordine nelle proprie specialità sportive, sono stati ricevuti nel palazzo comunale dal sindaco e presidente della Provincia, Massimiliano Presciutti.

I balestrieri, bravissimi nell’organizzare in sede la 39esima edizione del campionato italiano di tiro con la balestra, che ha richiamato tanti appassionati da varie regioni, hanno anche conquistato per la prima volta il titolo italiano. I fiondatori, al Campionato europeo di tiro con la fionda disputato a Deurne, in Belgio, hanno portato l’Italia sul gradino più alto del podio a squadre, grazie anche e soprattutto alla componente gualdese, con Sergio Sabbatini, Robert Shahini, Mario Rondelli e Marco Brunetti; ed a livello individuale c’è stato l’oro continentale per Sergio Sabbatini nei senior e Daniel Shaini tra gli junior.

Il sindaco Presciutti, a nome dell’amministrazione comunale, ha consegnato dei riconoscimenti, evidenziando i valori sportivi, educativi e identitari che manifestazioni e risultati di tale livello rappresentano; e si è detto "orgoglioso" di celebrare in municipio gruppi e società che onorano la città; come era avvenuto di recente anche con le società "Asd Ruzzola Rigali/Nocera Umbra", "Gualdo Basket", "Women Gualdo Calcio Under 15" e agli atleti Valentina Baldelli, Veronica Rossi e Fabio Scaramucci, tutti protagonisti di una stagione davvero eccellente. E’ stato anche ricordato come le società gualdesi continuino a vivere un periodo straordinario nel settore degli sport tradizionali.

A.C.