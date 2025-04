Preggio, rinasce la Pro Loco. Elena Vezzosi presidente

UMBERTIDE - La bellissima Preggio, alla ricerca del rilancio, guarda al futuro. Lo fa ricostituendo la Pro loco, attivissima in passato e che contribuì moltissimo a dare smalto al borgo. Presidente, eletta all’unanimità, Elena Vezzosi; vice presidente Giorgio Pierini, segretaria Katia Batazzi, tesoriera Antonella Pulci, revisore dei conti Maria Luisa Battelli. Consiglieri Andrea Panzironi, David Bovari, Franco Fabbri, Francesco Battelli, Anna Mierzejewska, Roberto Piccioli, Riccardo Deiana, Federico Marconi, Alfredo Franceschini, Martina Marconi, Christian Boni, Giulia Deiana. Probiviri Ferruccio Pompei, Giorgio Bastianoni, Matteo Alunni. "Questo rinvigorito progetto – affermano dalla rinata Pro loco – rappresenta non solo un ritorno alle origini, ma un passo avanti verso il futuro della comunità. La storia della nostra associazione è stata scritta nel tempo da grandi figure, come l’ultimo presidente Mauro Bovari". E ancora: "Profonda è la nostra gratitudine verso tutti coloro che hanno contribuito alla crescita e alla vitalità della Pro loco e che, purtroppo, non sono più con noi". Menzione speciale per Don Francesco Bastianoni, parroco della frazione e anima del “Preggio festival“ il quale "ha saputo coinvolgere e unire generazioni, lasciando un segno indelebile". La voglia di fare è tanta, a cominciare dal ridare spazio alle antiche tradizioni, come la Santa Spina di Preggio, da poco celebrata, o la Festa della castagna.

Pa.Ip.