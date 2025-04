’Porchettiamo’, lo street food umbro a Roma

GUALDO CATTANEO – Presentata alla Camera dei Deputati la 15esima edizione di Porchettiamo, il festival delle porchette d’Italia che riempirà San Terenziano di Gualdo Cattaneo i prossimi 16, 17 e 18 maggio. Per tre giorni verrà così celebrata la regina dello street food, una tradizione gastronomica italiana che si fa conoscere sempre di più: la porchetta. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del cibo di strada e della tradizione gastronomica italiana, che potranno degustare le migliori porchette provenienti da tutta Italia, in un’atmosfera di festa e convivialità.

Sono intervenuti gli onorevoli Francesco Battistoni e Raffaele Nevi e poi il sindaco di Gualdo Cattaneo Enrico Valentini e Anna Setteposte, ideatrice e event manager di Porchettiamo, e lo storico della gastronomia Guido Farinelli. La presentazione romana è stata anche l’occasione per annunciare lo stato dei lavori del percorso avviato per il riconoscimento del marchio di qualità IGP alla porchetta umbra. Porchettiamo, infatti, continua a fare da stimolo a questo percorso avviato tramite il 3A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria.

Tornando al festival, l’organizzatrice Setteposte ha evidenziato che quest’anno Porchettiamo si arricchirà di alcune iniziative che animeranno la regione durante il mese di maggio, tra degustazione e laboratorio-spettacolo. L’obiettivo è celebrare il maiale in tutte le sue forme e preparazioni, anche in relazione con altri paesi del mondo. La “Piazza delle Porchette”, nell’agorà principale del borgo, sarà poi ancora una volta il cuore pulsante dell’evento, dove i produttori di porchetta provenienti da diverse regioni italiane si daranno appuntamento per offrire ai visitatori un’ampia varietà di sapori e profumi.