Ponte Sanguinario. Nuovo look entro il 2030

SPOLETO Definito il cronoprogramma degli interventi che interesseranno il Ponte Sanguinario, da ultimarsi entro il 2030. Con l’approvazione da parte della Giunta comunale dello schema di convenzione con la Regione Umbria (la firma è prevista nelle prossime settimane), sono state definite anche le tempistiche sia per la progettazione, che per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori. L’intervento di valorizzazione, finanziato con 2,5 milioni di euro dalla Regione Umbria nell’ambito della programmazione del ciclo 2021-2027 del fondo per lo sviluppo e la coesione, prevede un nuovo ingresso nell’area pedonale davanti al primo arco di accesso a piazza Garibaldi e la ristrutturazione di quello esistente, con l’obiettivo di realizzare un percorso di visita turistico-informativo e un nuovo sistema di illuminazione. L’intervento consentirà il restauro e la valorizzazione del bene monumentale, compreso il terzo arco. Previsti poco meno di due anni tra l’affidamento e l’approvazione del progetto esecutivo. La stipula del contratto alla ditta aggiudicataria entro 2028. I lavori veri e propri, sempre da cronoprogramma, dovranno essere eseguiti in circa 32 mesi per concludersi entro dicembre 2030.