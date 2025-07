Lions Club: premiato . Giuseppe Ascani

Raffaele Fabrizi è il nuovo presidente del Lions club. Succede a Barbara Ciaberna: la quale, nel corso della serata Charter Night, gli ha affidato "la custodia della campana". Dopo aver ringraziato il suo staff "per l’instancabile impegno profuso", ha quindi consegnato il premio “Melvin Jones Fellow“, una delle più alte onorificenze del Lions international, a Giuseppe Ascani (foto), presidente del Banco alimentare territoriale; citato il fondatore del Lions, per cui "Non si va lontano finché non si fa qualcosa per gli altri". "La persona che premiamo, questo principio lo vive e lo mette in pratica ogni giorno con discrezione, generosità e costanza. Con le sue azioni concrete, con il suo impegno a favore della comunità, con la sua disponibilità ad aiutare dove c’è bisogno ha dimostrato che servire non è solo uno slogan, ma uno stile di vita".

Anche il Rotary club ha un nuovo presidente: è Sergio Bravetti, succede ad Alberto Catanossi. Il quale ha consegnato attestati di merito ai soci Denise Zaneboni, Stefania Pecci e Giamila Riani ed il “Paul Harris Fellow“, la massima onorificenza rotariana, a Carlo Catanossi, "per le numerose attività svolte alla guida del Comitato per il Settimo Centenario dalla morte del Beato Angelo". Ha inoltre annunciato che, nella chiesa di Santa Maria dei Raccomandati o del Gonfalone, nel centro storico, verrà recuperato un affresco di Bartolomeo di Tommaso, di cui Matteo da Gualdo era il principale allievo, con interventi del restauratore Massimiliano Barberini.

A.C.