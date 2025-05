Più forti le banche “di territorio“. Vola la Bcc di Spello e del Velino

Si rafforzano le banche di territorio, in un momento di “risiko“ tra istituti nazionali. E così la Bcc di Spello e del Velino chiude il 2024 con risultati da record, confermandosi una banca solida e radicata nel tessuto socioeconomico locale. L’assemblea dei soci, riunitasi iad Assisi, ha approvato all’unanimità il bilancio d’esercizio, che evidenzia una raccolta complessiva di 828 milioni di euro, in crescita dell’8 per cento rispetto all’anno precedente, e crediti netti pari a 345 milioni di euro. I crediti lordi, incluso il deteriorato, ammontano a 363,7 milioni. Le nuove delibere di credito nel 2024 si attestano a circa 72 milioni a sostegno di famiglie, imprese e territorio. Le masse intermediate complessive superano i 1.183 milioni di euro. I soci della Bcc sono 3.745. Numeri importanti, che fanno il paio con la struttura patrimoniale, che si conferma tra le più solide del panorama bancario. La qualità dell’attivo resta eccellente: la copertura del credito deteriorato è pari all’89,6 per cento, un valore che colloca la Banca tra le eccellenze del settore. L’utile netto è di 6,38 milioni . "Questi risultati – dichiara il presidente Alessio Cecchetti – non sono un punto d’arrivo, ma uno slancio verso il futuro", ricordando che la banca "rinnova il proprio impegno a essere un punto di riferimento per il territorio, con i valori cooperativi e mutualistici che ne guidano da sempre l’azione". Il bilancio conferma dunque che la Bcc investe sul territorio con borse di studio, contributi e sostegno ad attività culturali, sportive e associative. Crescono anche la base sociale e i conti correnti, con un incremento superiore al 4 per cento.