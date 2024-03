Pierluigi Pescatori, donati gli organi dello studente investito. Indagato il conducente del furgone

Perugia, 15 marzo 2024 – È morto dopo un giorno di agonia il giovane studente investito mercoledì mattina mentre attraversava la strada per raggiungere il pullman con cui andare a scuola. Pierluigi Pescatori era un allievo dell’Itss Volta di Piscille, doveva attraversare via San Galigano, all’altezza dell’incrocio per il Mater Gratiae. Il furgone, guidato da un 50enne ecuadoriano, lo ha colpito, facendolo sbalzare al suolo. L’autista si è subito fermato per chiamare i soccorsi. Il ragazzo, dopo un primo intervento del personale medico sul posto, è stato trasportato in ospedale in condizioni disperate. I medici del Santa Maria della Misericordia lo hanno sottoposto a un complesso intervento chirurgico nella speranza di poterlo salvare, ma dopo una notte in Terapia intensiva, lo studente è stato dichiarato morto. I suoi organi, a quanto è stato possibile apprendere, sono stati espiantati per essere donati.

L’autista del furgone risulta indagato, la contestazione a suo carico, di fronte al decesso del 17enne, si trasformerà in omicidio stradale. Per oggi è attesa, invece, la decisione del pubblico ministero sull’eventuale disposizione dell’autopsia. Accertamenti saranno effettuati anche sul furgone che la polizia locale di Perugia ha sequestrato nell’immediatezza dell’incidente. Come da prassi, il conducente è stato sottoposto a test anti droga e anti alcol, i cui risultati sono attesi nelle prossime ore. Solo pochi giorni fa, a Madonna Alta, altri due giovanissimi, 15 e 13 anni, sono stati investiti mentre attraversavano sulle strisce pedonali. Sono rimasti feriti in maniera seria, ma fortunatamente l’incidente ha avuto un epilogo diverso.