Ragazzo investito da un furgone mentre attraversa la strada: è grave

Perugia, 13 marzo 2024 – Brutto incidente a Perugia. Un ragazzo non ancora diciottenne è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Perugia dopo essere stato investito da un furgone mentre attraversava la strada nella zona di via San Galigano.

Sull'incidente sono in corso accertamenti della polizia municipale per ricostruire la dinamica. Tra le ipotesi quella che si stesse recando a prendere l'autobus per andare a scuola. Il furgone che ha investito il ragazzo si è subito fermato. È quindi intervenuto il personale del 118 e lo ha trasportato in ospedale in codice rosso.