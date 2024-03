Travolto mentre va a scuola, è morto il 17enne investito a Perugia

Perugia, 14 marzo 2024 – Non ce l’ha fatta il 17enne investito ieri a Perugia mentre stava attraversando la strada per andare a prendere l’autobus che lo avrebbe portato a scuola. Il giovane è morto all’ospedale di Perugia dove era stato ricoverato. A darne notizia è l'Azienda ospedaliera di Perugia.

Il ragazzo era stato investito da un furgone nella zona di via San Galigano. In base agli accertamenti della polizia municipale il diciassettenne, che abitava poco lontano, stava attraversando per prendere l'autobus con cui andare a scuola. Il furgone che ha investito il ragazzo si è subito fermato. È quindi intervenuto il personale del 118.