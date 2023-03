Pierantonio, “paese fantasma” dopo il terremoto

Pierantonio (Perugia), 13 marzo 2023 – A distanza di quattro giorni dal terremoto che ha messo in ginocchio la frazione di Pierantonio (nel comune di Umbertide) la sensazione dei residenti, 500 dei quali sfollati, è che questo paese sia destinato a diventare ‘fantasma’. Centro storico blindato e centinaia di persone rimaste senza casa, negozi chiusi e tante case inagibili.

Maria Rita Montacci, titolare del negozio di frutta e verdura oggi lungo la strada regalava limoni, arance, l’insalata: «Il locale è inagibile, non riaprirò», dice mentre le forze dell’ordine pattugliano il centro.

In questi giorni i vigili del fuoco hanno svolto 534 interventi: 329 per verifiche statiche e sopralluoghi tecnici, 150 per la messa in sicurezza di edifici dissestati e la rimozione di parti pericolanti, 46 in assistenza alla popolazione per il recupero beni da edifici lesionati.

Sono impegnati 84 vigili del fuoco, tra cui squadre giunte a rinforzo di quelle locali provenienti da Marche, Lombardia e Veneto.

Prezioso il contributo di piattaforme aeree e autoscale per la messa in sicurezza di strutture e la rimozione di elementi pericolanti, e dei droni, utilizzati per le ricognizioni aeree e le verifiche tecniche in altezza. Dei 329 interventi per verifiche statiche 36 giudicate di grave entità da parte dei tecnici del Corpo nazionale, esperti nella valutazione di dissesti statici, 61 di lieve entità.