Cronaca
28 ago 2025
REDAZIONE UMBRIA
  4. Aggredita e picchiata dai bulli a 11 anni, le violenze riprese in un video e pubblicate sui social

Aggredita e picchiata dai bulli a 11 anni, le violenze riprese in un video e pubblicate sui social

Rabbia e indignazione a Foligno per una vicenda che ha visto protagonista una bambina di appena 11 anni. Ha riportato ferite guaribili in sette giorni. La solidarietà del paese nei suoi confronti

La madre della bambina ha denunciato tutto ai carabinieri (Foto di repertorio)

La madre della bambina ha denunciato tutto ai carabinieri (Foto di repertorio)

Foligno (Perugia), 28 agosto 2025 – Aggredita dal branco, picchiata e ripresa in un video pubblicato poi sui social. La vittima ha 11 anni e il fatto, accaduto a Foligno, ha suscitato l’indignazione di un’intera città. La ragazzina è stata accompagnata al pronto soccorso e la madre ha denunciato tutto ai carabinieri. Il fatto risale ai giorni scorsi.

In base al racconto, l’11enne è stata aggredita da un gruppo di ragazzi, ma quel che è peggio è che le violenze sono state riprese da un cellulare e poi messe sui social per continuare a schernirla. "Che schifezza di mondo, che generazione abbiamo cresciuto?" e ancora "ho le lacrime agli occhi", "questi ragazzi mettono paura": sono solo alcuni dei commenti scritti nella pagina Facebook "Segnalazioni Foligno".

La bambina, che ha riportato lievi lesioni giudicate guaribili in sette giorni al pronto soccorso, è stata aggredita da un gruppo di coetanei. "Svegliamoci genitori - scrive un altro utente - perché se saranno loro il nostro futuro stiamo messi tanto male". "I figli sono troppi viziati e mi ci metto anch'io", osserva un papà. "Da mamma di un adolescente sono molto preoccupata" è un altro commento. E ancora: "Immagino il dolore e la rabbia", "Siamo arrivati al fondo", "Dispiace tanto", "allucinante", "povera bambina", "non ho parole" e così via: sono decine i commenti i centinaia le reazioni a un posto sulla pagina pubblica dedicato a questa vicenda.

© Riproduzione riservata