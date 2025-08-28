Aggredita e picchiata dai bulli a 11 anni, le violenze riprese in un video e pubblicate sui social

Foligno (Perugia), 28 agosto 2025 – Aggredita dal branco, picchiata e ripresa in un video pubblicato poi sui social. La vittima ha 11 anni e il fatto, accaduto a Foligno, ha suscitato l’indignazione di un’intera città. La ragazzina è stata accompagnata al pronto soccorso e la madre ha denunciato tutto ai carabinieri. Il fatto risale ai giorni scorsi.

In base al racconto, l’11enne è stata aggredita da un gruppo di ragazzi, ma quel che è peggio è che le violenze sono state riprese da un cellulare e poi messe sui social per continuare a schernirla. "Che schifezza di mondo, che generazione abbiamo cresciuto?" e ancora "ho le lacrime agli occhi", "questi ragazzi mettono paura": sono solo alcuni dei commenti scritti nella pagina Facebook "Segnalazioni Foligno".

La bambina, che ha riportato lievi lesioni giudicate guaribili in sette giorni al pronto soccorso, è stata aggredita da un gruppo di coetanei. "Svegliamoci genitori - scrive un altro utente - perché se saranno loro il nostro futuro stiamo messi tanto male". "I figli sono troppi viziati e mi ci metto anch'io", osserva un papà. "Da mamma di un adolescente sono molto preoccupata" è un altro commento. E ancora: "Immagino il dolore e la rabbia", "Siamo arrivati al fondo", "Dispiace tanto", "allucinante", "povera bambina", "non ho parole" e così via: sono decine i commenti i centinaia le reazioni a un posto sulla pagina pubblica dedicato a questa vicenda.