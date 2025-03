Petrelle, paura per la frana. Il costone sfiora una casa. La famiglia viene evacuata

Una frana in località Petrelle con un ‘costone’ di terra arrivato a lambire un’abitazione: un’intera famiglia di cinque persone, due delle quali anziane, è stata evacuata per ragioni di sicurezza. È accaduto la notte tra venerdì e sabato quando, a causa delle intense piogge, c’è stata una frana e le cinque persone sono state costrette a lasciare la propria casa, lambita dai detriti. I vigili del fuoco dopo un sopralluogo hanno ritenuto a rischio l’incolumità delle persone e il sindaco Luca Secondi ha emesso l’ordinanza di inagibilità per pericolo frana. La polizia locale, coordinata dal comandante, Emanuele Mattei, ha dato esecuzione all’ordinanza mettendo a disposizione le proprie risorse per aiutare le persone a trovare un alloggio (tutti sono stati ospitati da alcuni familiari residenti nei paesi limitrofi). In seguito l’abitazione è stata sigillata e l’accesso interdetto a chiunque fino a nuove verifiche. Le operazioni sono terminate all’una di notte. Nel frattempo continua “a valle“ il monitoraggio del fiume Tevere a seguito dell’allerta meteo diffusa dalla Regione e in considerazione dei rilasci di acqua dalla diga di Montedoglio comunicati dall’Ente Acque Umbre-Toscane. Ancora possibili innalzamenti del livello idrometrico del fiume che nel tratto tifernate, per ora, è rimasto negli argini. Attivati i pannelli digitali di allerta lungo il percorso ciclopedonale che costeggia il Tevere dove i cittadini sono invitati ad adottare comportamenti prudenti e responsabili. La situazione è monitorata dal presidio territoriale della protezione civile insieme ai tecnici del Comune.