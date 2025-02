TERNI Da Roma a Terni per San Valentino, patrono della città dell’acciaio. Un centinaio i visitatori già prenotati che domenica 16 febbraio partiranno da Roma Tiburtina e a bordo di un originale treno, ispirato a San Valentino, raggiungeranno Terni. I dettagli dell’iniziativa promossa dall’associazione “Porto di Narni approdo d’Europa“ sulla pagina Facebook “Terni Falls Festival“ " I passeggeri vivranno l’esperienza di un viaggio non solo nella storia, ma anche nei dolci sapori di Terni, città di San Valentino – si legge –. Di seguito il programma: incontro alle 9.30 alla stazione Roma Tiburtina; animazione in treno; dolcetto tipico ternano di benvenuto; passeggiata alla scoperta del centro storico di Terni con guida turistica e rievocazione di alcuni eventi del passato; pranzo in un ristorante tipico (facoltativo) e animazione in Piazza dei Bambini; servizio navetta tra Piazza Ridolfi e la Basilica di San Valentino; visita della Basilica e spettacolo di Stefano de Majo dal titolo “San Valentino: l’uomo e il santo dell’amore”". Ed ancora degustazioni, visita agli stand di Cioccolentino e ritorno a Roma Tiburtina con il treno in partenza da Terni alle 19.16.