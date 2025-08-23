Per Marta Nizzo doppio trionfo ai Giochi mondiali

TODI - Chi l’ha conosce non ha mai avuto dubbi sulla sua grinta, sulla sua determinazione e sul suo talento. Marta Nizzo ha conquistato la Medaglia d’oro nel Singolo Femminile di Tennis ai World Transplant Games 2025 a Dresda, in Germania, regalando all’Italia e alla comunità che l’ha vista crescere una vittoria indimenticabile. Dopo aver dominato il girone eliminatorio, Marta ha superato con autorità la Germania, guidata da Eickstein, nella prima partita, e ha replicato il successo contro l’Ungheria nella seconda sfida. Questi risultati le hanno garantito l’accesso alla finale, disputata venerdì mattina sul Campo Uno del Tennisplatz di Dresda contro il Singapore. Un successo che emoziona, un trionfo doppio, perché Marta aggiunge un’altra medaglia d’oro al suo palmarès, questa volta nel doppio femminile, insieme a Claudia Graziani. Le due atlete italiane hanno conquistato il titolo mondiale, battendo in una finale mozzafiato la coppia inglese composta da Flora King e Amanda Langston.

"È il quinto oro nel singolo, una finale da panico – commenta Marta mentre, a Dresda, ancora attende il podio per le premiazioni - ma sul campo, come sempre, eravamo in "due", io e il mio donatore. È stato bellissimo, una grande emozione, come la prima volta, forse perché non me l’aspettavo, viste le condizioni. Per il mio donatore sempre". La città l’aspetta per festeggiarla. Con le sue vittorie, Marta, che ha ricevuto un trapianto di rene oltre 15 anni fa, promuove l’importanza della donazione degli organi quale gesto di civiltà e solidarietà umana capace di dare nuova vita alle persone malate.

Susi Felceti