Per la grave frattura alla gamba un autotrapianto di cellule staminali: intervento all'avanguardia a Perugia Incidente in moto: il paziente aveva subito una frattura complessa della gamba. Eseguito per la prima volta in Umbria un trapianto autologo di cellule mesenchimali dall'equipe di chirurghi ortopedici del Santa Maria della Misericordia