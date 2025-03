Tumore allo stomaco in fase avanzata, un intervento innovativo: ‘Arma contro le forme aggressive’

Terni, 3 marzo 2025 – Un intervento chirurgico innovativo, quello eseguito all’ospedale Santa Maria di Terni su un paziente con un tumore allo stomaco.

A portare a termine l’operazione è stata la Struttura Complessa di Chirurgia Digestiva e d’Urgenza, diretta dal primario, il professor Giovanni Tebala: si tratta di un intervento estremamente complesso e innovativo per un paziente con un tumore dello stomaco in fase avanzata, che aveva risposto parzialmente alla chemioterapia.

I chirurghi dell’équipe del dottor Tebala, Jacopo Desiderio, Francesco Ricci e Alessandro Gemini, l’anestesista Francesco Lopreiato, gli strumentisti e gli infermieri del Blocco operatorio del Santa Maria, hanno asportato completamente lo stomaco, il lobo destro del fegato e parte del pericardio e del diaframma. Successivamente hanno eseguito un trattamento di chemioterapia intraaddominale aerosolizzata e pressurizzata (detta Pipac ) in un intervento durato circa 8 ore, mirato alla asportazione totale della massa tumorale e alla distruzione delle eventuali metastasi microscopiche.

"L’associazione della chemioterapia con metodica Pipac a un intervento chirurgico ampiamente demolitivo – spiega il dottor Tebala – rappresenta una ulteriore arma nel trattamento dei tumori avanzati dell’apparato digerente. Siamo sicuri che la sinergia tra chirurgia avanzata e innovazioni terapeutiche come la Pipac o altre forme di trattamento collaterale, come chemio, immuno e radioterapia, discussa e sviluppata in un ambito multidisciplinare, sia il futuro anche nella terapia dei tumori più aggressivi”.

L’intervento è stato reso possibile anche grazie al resto del gruppo chirurgico della Chirurgia Digestiva e d’Urgenza, i chirurghi Federico Farinacci, Stefano Mazzetti, Roberto Cirocchi, Lorenzo Guerci, Antonio Di Cintio, Valerio Di Nardo, e gli specialisti in formazione Francesca Duro e Luca Properzi, che ha contribuito alla buona riuscita dell’intervento e della degenza postoperatoria del paziente, regolarmente dimesso in ottime condizioni qualche giorno dopo