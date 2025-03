Azienda Usl Umbria1, Emanuele Ciotti nominato nuovo direttore generale

È Emanuele Ciotti il nuovo direttore generale dell’Azienda Usl Umbria1 che prende il posto così di Nicola Nardella che si era dimesso un paio di settimane fa. Ciotti è stato nominato dalla Giunta regionale ieri e inizierà il suo incarico dal prossimo 15 marzo: 44 anni, laureato in medicina e chirurgia con specializzazione in igiene e medicina preventiva all’università di Bologna, negli ultimi sette mesi ha ricoperto il ruolo di direttore sanitario dell’azienda ospedaliero universitaria Città della salute e della scienza di Torino e in precedenza direttore sanitario dell’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara. In precedenza, ha rivestito anche il ruolo di direttore del dipartimento cure primarie alla Ausl di Ferrara e di direttore sanitario del distretto centro-nord e del distretto pianura est, sempre nella medesima Ausl.

Le sue competenze spaziano dalla gestione sanitaria alla programmazione e riorganizzazione dei servizi, con una grande esperienza sulla sanità territoriale, sulla medicina preventiva e la sanità pubblica. "Con il suo lavoro – spiega in una nota la Regione – ha contribuito a migliorare i modelli di assistenza sanitaria, sviluppando strategie innovative per ottimizzare i percorsi di cura e l’integrazione tra ospedale e territorio.

La presidente della Regione, Stefania Proietti, la Giunta regionale e la direttrice regionale salute e welfare, Daniela Donetti, esprimono al dottor Ciotti "i migliori auguri per un proficuo lavoro e al contempo ringraziano il dottor Nicola Nardella, direttore uscente, per l’impegno profuso in questi anni alla guida della Usl Umbria 1".