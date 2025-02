Sanità, i nuovi direttori: "Nessuna rimozione. Scelta solo professionale"

"Non c’è stata alcuna rimozione, la decisione di lasciare l’incarico è stata presa esclusivamente per ragioni personali e professionali". A parlare è il direttore generale della Usl Umbria 1, Nicola Nardella, in merito alle notizie uscite in questi giorni sulle sue dimissioni. Ed è lui in prima persona a fare alcune precisazioni: "Non vi è stata alcuna rimozione, atto di sfiducia nei miei confronti o imposizione politica da chicchessia : ribadisce –. Desidero, inoltre, sottolineare che la collaborazione con la presidente della Regione, Stefania Proietti, è sempre stata piena, proficua e improntata sulla ricerca di soluzioni per i malati. Ogni altra interpretazione che lasci intendere il contrario non corrisponde alla realtà. Conosco la dottoressa Daniela Donetti da molti anni – aggiunge –: abbiamo lavorato insieme e collaborato su progetti e visioni ben prima del suo arrivo in Umbria. Ritengo che sia una professionista di altissimo livello, capace di dare un contributo significativo all’intera comunità umbra. Per questo motivo, respingo qualsiasi illazione riguardo a presunte pressioni o costrizioni sulle mie dimissioni o spoils system. A conferma del mio spirito collaborativo – continua Nardella –, nella lettera di dimissioni ho scritto: ‘Anche successivamente alla cessazione, il sottoscritto rimane a disposizione, a titolo totalmente gratuito, per qualsivoglia supporto ritenuto utile, nell’assoluto spirito collaborativo ed istituzionale insito nelle nostre funzioni’. Questa dichiarazione testimonia la volontà di continuare a offrire il mio contributo con assoluta lealtà istituzionale. Infine – dice l’ormai ex dg della Asl 1 – è falsa l’affermazione secondo cui il dottor Piero Carsili sarebbe stato nominato mio sostituto. Al momento, infatti, non risulta alcuna nomina ufficiale in tal senso. Ritengo importante che venga riportata la verità dei fatti, nel rispetto della mia professionalità, del lavoro svolto in questi anni, dell’Istituzione Usl Umbria 1 che mi onoro di rappresentare e della Regione Umbria, alla quale appartengo con orgoglio". A fine 2024 Nardella era finito al centro della cronaca politica a causa delle scelte fatte sui direttori dei distretti dell’Usl 1. Alla vigilia di Natale infatti nonostante il cambio a Palazzo Donini l’Usl aveva deciso in un primo momento di rinnovare tutti per cinque anni, salvo fare marcia indietro pochi giorni dopo sulla scorta delle indicazioni della giunta.