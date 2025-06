I Grest in festa La carica degli oratori : "La vita è bella, non teniamola nel cassetto"

Colori e allegria ieri al Percorso Verde "Leonardo Cenci" dove è stata festeggiata la Giornata diocesana dei Grest 2025 con circa 3.000 ragazzi e 1.200 animatori provenienti da 35 oratori della diocesi. A condividere la spensieratezza dei ragazzi anche il presidente della Provincia, Massimiliano Presciutti, la sindaca Vittoria Ferdinandi e l’arcivescovo Ivan Maffeis. "La gioia è il dono più bello che possiamo vivere e condividere. Vi auguro di custodire un ricordo speciale di queste settimane di Grest - ha detto Presciutti - Sicuramente una giornata speciale per la Diocesi, nonché un segno concreto di ciò che accade in tutti i Comuni del territorio provinciale, dove le parrocchie sono profondamente impegnate in questi centri estivi che hanno un filo conduttore comune e sono un punto di riferimento educativo e sociale".

Maffeis, ricordando il ragazzo annegato, e per il quale c’è stata una veglia di preghiera, ha esortato i giovani presenti "ad amare la vita così bella, cosi fragile. Non teniamo nel cassetto la vita, giochiamola con entusiasmo, con passione. Ritroviamo nel Vangelo quell’esperienza cristiana, quella motivazione che ci fa davvero uscire dalle nostre paure, dai nostri timori, anche dalle nostre comodità che ci affaticano dal lasciarci incontrare gli altri". "Con ‘Il mio tesoro“ - commenta don Riccardo Pascolini che coordina gli oratori - il Grest 2025 ha voluto mettere al centro ciò che davvero conta nella vita di ciascuno: i legami, la fede, la bellezza dell’essere comunità". Il saluto della sindaca:" Oggi siamo tutti contenti, perché è una grande festa e voi siete tantissimi, esprimete gioia e felicità anche attraverso le vostre magliette colorate".

Silvia Angelici