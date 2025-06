Festa a Valtopina

VALTOPINA Comunoità in festa per i 100 anni della signora Orlanda Ornielli. "Una vita lunga e piena, vissuta con forza, lucidità e una straordinaria indipendenza: Orlanda vive ancora da sola nella sua casa a Valtopina, esempio vivente di energia e dignità", spiega il Comitato Valtopina Progetto comune, il gruppo che ha eletto il sindaco Gabriele Coccia e la maggioranza. "Ma c’è di più: con i suoi circa 1300 abitanti, Valtopina conta ben sette centenari. Un piccolo record che ci rende orgogliosi e ci fa riflettere. Sarà l’aria buona? Lo stile di vita? I legami autentici che qui si respirano ogni giorno? L’amministrazione comunale intende avviare uno studio per approfondire le ragioni di questa sorprendente longevità. Nel frattempo, rinnoviamo con gioia i nostri più sinceri auguri alla signora Orlanda, a nome dell’intera cittadinanza". Valtopina, insieme a Nocera Umbra e a Gualdo Tadino, sono comuni nei quali si registra una particolare densità relativamente alla presenza di centenari. Già territori come Nocera, inoltre, si erano interrogati sulle motivazioni per i quali ci fosse questa particolare densità di centenari. A Gubbio, per esempio, vivono 20 ultracentenari, con alcuni individui che hanno raggiunto rispettivamente 105 e 106 anni. A Gualdo Tadino, su 14.280 abitanti, ce ne sono altri 18.