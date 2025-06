“Estate in città“ entra nel vivo. Scatta l’ordinanza per la sicurezza

Da stasera entra nel vivo "Estate in città" con il tradizionale appuntamento del giovedì in centro storico: musica, negozi aperti con “Dj Shopping“ e, in concomitanza, riparte l’operazione sicurezza. Il sindaco Luca Secondi ha emesso ieri l’apposita ordinanza con la quale vengono confermate, come per ogni estate, le disposizioni che introducono limitazioni in materia di vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine nel centro storico, dal giovedì alla domenica. Contestualmente viene stabilito il divieto di utilizzo degli stessi contenitori nelle aree aperte al pubblico del cuore della città. Per tutto il periodo compreso tra oggi e il 17 luglio il provvedimento prevede che dal giovedì alla domenica, (dalle ore 21 alle 6 del mattino), le consumazioni di bevande in contenitori di vetro o metallo potranno avvenire solo all’interno dei bar o al tavolo nelle pertinenze esterne. In questa fascia oraria saranno dunque vietate la consumazione e l’asporto di recipienti in bottiglie o lattine. L’obiettivo dell’ordinanza è di promuovere "la sicurezza pubblica, tutelare la tranquillità e il riposo dei residenti, nonché garantire la salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio culturale, insieme alle condizioni di vivibilità e convivenza civile all’interno del centro storico (delimitato dalle mura urbiche)". Il provvedimento è in vigore nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica quando di notte è possibile consumare solamente all’interno dei pubblici esercizi o al tavolo. Il sindaco adotta anche nel 2025 le misure che erano state applicate nelle estati precedenti per conciliare divertimento a ordine pubblico. Primo evento notturno stasera con Dj Shopping promosso da Comune e Consorzio Pro Centro nell’ambito della programmazione di “Estate in città“.

Acquisti a tempo di musica nei negozi aperti come ogni giovedì dalle 21: è la formula confermata di uno degli appuntamenti storici del cartellone, di cui saranno protagonisti i commercianti insieme a tanti deejay dislocati tra palazzi, piazze e monumenti. Le postazioni musicali tra una vetrina e l’altra, saranno ‘accese’ in tutto il centro storico e si articoleranno tra piazza Matteotti, piazza Gabriotti, corso Vittorio Emanuele (con due aree), piazza del Garigliano, piazza Garibaldi, piazza Fanti, piazza San Francesco, via Mario Angeloni e piazza Gioberti.