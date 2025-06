Ecco “Onde Sorelle“. Le donne dei Rioni unite per la solidarietà

Una serata di emozioni, collaborazione e impegno sociale ha preso vita nella suggestiva cornice della Rocca di Passignano. “Onde Sorelle“, il collettivo nato dalla volontà e l’unione dei gruppi femminili dei quattro rioni del Palio delle Barche, ha dato vita a un evento straordinario, dimostrando che l’unione può superare ogni rivalità per sostenere una causa nobile e per dare risalto alla figura femminile all’interno del Palio delle Barche e dell’intera comunità, eliminando l’associazione degli stereotipi assegnati ancora oggi alla donna. Il ricavato della serata è stato destinato all’Associazione “Progetto Donna Integra Aps“, che gestisce il Centro Antiviolenza di Magione, fornendo supporto alle donne in difficoltà nel territorio nord del Trasimeno.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Comune di Passignano sul Trasimeno e il sostegno della Pro Loco, oltre alla partecipazione attiva dei rappresentanti dei quattro rioni e dell’ente Palio delle Barche. La serata è iniziata con la presentazione dell’evento da parte delle rappresentanti dei rioni San Donato, Centro Storico, Centro 2 e Oliveto. A seguire, sono intervenuti il sindaco Sandro Pasquali e i rappresentanti delle associazioni (Pro Loco, Ente Palio) e i presidenti dei quattro Rioni. Particolarmente coinvolgente è stato l’intervento dell’Associazione “Progetto Donna Integra“, che ha ribadito l’importanza di sostenere iniziative volte a contrastare la violenza di genere. Il “Trasimeno Gospel Choir“ è stato protagonista dell’intrattenimento musicale, incantando il pubblico con la sua straordinaria performance.

Durante l’intervallo del concerto, è stata letta la testimonianza di una donna seguita dal Centro Antiviolenza di Magione, un momento intenso di riflessione e consapevolezza. "L’evento – spiegano le organizzatrici – si è concluso in un clima di condivisione e comunità, arricchito da balli e sorrisi, lasciando un forte messaggio di speranza. Grazie all’impegno delle donne di “Onde Sorelle“ e di tutte le realtà coinvolte, questa serata ha dimostrato che quando si rema nella stessa direzione, si possono superare ostacoli e divisioni. Un traguardo importante per Passignano sul Trasimeno, che ancora una volta ha mostrato il suo spirito solidale e la forza della sua comunità".