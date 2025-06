Barcaioli: "Rendere l’Umbria sempre più attrattiva"

PERUGIA - In Umbria è stata formalmente istituita la Conferenza permanente Regione-Università, in attuazione dell’articolo 6 della legge regionale 6/2006. Uno strumento di concertazione e programmazione condivisa che segna un passaggio nella costruzione di politiche pubbliche efficaci nel campo dell’istruzione universitaria. La Conferenza, presieduta dall’assessore regionale all’Istruzione Fabio Barcaioli, si compone dei rettori delle due Università di Perugia e dei rappresentanti degli istituti universitari riconosciuti con sede legale in Umbria: Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci, Conservatorio Morlacchi, Conservatorio Briccialdi e Istituto Italiano Design. Vi prendono parte anche l’amministratore unico di Adisu, quattro sindaci designati dal Consiglio delle autonomie locali - i sindaci di Assisi, Foligno, Perugia e Terni - e cinque rappresentanti eletti dalla Commissione di garanzia degli studenti.

"Con la nascita di questa Conferenza - spiega l’assessore Barcaioli - costruiamo un’alleanza stabile tra Regione, mondo accademico e autonomie locali, per orientare con lungimiranza la politica universitaria umbra. Il nostro obiettivo è trasformare il prossimo Piano triennale in un motore strategico per rendere l’Umbria sempre più attrattiva, competitiva e capace di rispondere alle sfide della contemporaneità". Barcaioli ha poi salutato il neo rettore Massimiliano Marianelli: "La sua elezione testimonia la coesione di un Ateneo pronto a intraprendere nuove sfide, che vedranno la Regione Umbria al suo fianco con piena disponibilità al dialogo e alla collaborazione".

Il ruolo del nuovo organismo: "Oltre a definire congiuntamente le linee guida e gli indirizzi strategici - fa notare Barcaioli - la Conferenza avrà il compito di monitorare e valutare le azioni messe in campo nel settore universitario, favorendo un dialogo continuo tra i soggetti istituzionali coinvolti".