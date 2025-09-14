Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
CronacaPensionati Cgil in festa con Neri Marcoré
14 set 2025
DANIELE MINNI
Cronaca
Pensionati Cgil in festa con Neri Marcoré

Tra gli ospiti della kermesse anche Corrado Augias

La festa nazionale di LiberEtà è condotta da Neri Marcorè Conclusioni del segretario Landini

SPOLETO Sarà Spoleto ad ospitare la 28esima edizione della Festa nazionale di LiberEtà, la storica manifestazione promossa dalla rivista LiberEtà e dal sindacato pensionati Cgil. Due giornate dense di appuntamenti – tutti a ingresso gratuito – per riflettere, confrontarsi, premiare talenti, ascoltare grandi voci del nostro tempo e ritrovare, insieme, il valore della partecipazione. Il filo conduttore dell’edizione 2025 sarà “Rompiamo le bolle“, un invito a uscire dall’isolamento, a ricucire legami, a immaginare nuove forme di dialogo e solidarietà in un’epoca segnata da solitudini digitali e fratture sociali.

La festa si aprirà mercoledì 24 settembre con l’incontro tra il sindaco di Spoleto e le delegazioni delle strutture regionali e metropolitane del sindacato. Il pomeriggio si sposterà al Teatro Nuovo G. C. Menotti, dove dalle 15 alle 17 si terrà la cerimonia di premiazione dei Premi letterari LiberEtà e del concorso di cortometraggi Spi Stories. L’evento è condotto dall’attore Neri Marcoré.

Giovedì 25 settembre, il sipario si aprirà con la lectio magistralis di Corrado Augias, voce autorevole della cultura italiana. A seguire, una tavola rotonda con Marianna Aprile e il segretario nazionale Maurizio Landini.

