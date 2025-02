Passeggiata tra cinema e arte. Narni Scalo come un’opera pop

La manifestazione “Narni, le Vie del Cinema“ è nata nel 1995 con l’intitolazione di numerose vie e piazze di Narni Scalo ai protagonisti del cinema italiano. In trenta edizioni sono stati restaurati circa 180 film che raccontano uno spaccato dell’Italia, la sua storia, il suo costume e la sua cultura. Perché questo evento è così importante per la città di Narni? Come ha valorizzato materialmente il tessuto urbano di questa cittadina umbra? L’obiettivo del progetto è stato quello di dare un’identità ben precisa alla città, mettendo in risalto il suo legame con il cinema e l’attività più evidente è quella relativa alla realizzazione dei murales.

Dal 2022, il Comune di Narni, ha affidato all’artista David Pompili l’ideazione e l’esecuzione di alcuni murales dedicati a famosi attori italiani come Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Terence Hill, Pier Paolo Pasolini, Paolo Villaggio e tanti altri. La sua opera anticonvenzionale ed il suo linguaggio allegorico ben si inseriscono nell’ambito del progetto di recupero della memoria del cinema e dei suoi protagonisti. Le opere, realizzate sulle pareti di alcune palazzine, sono caratterizzate dallo stile vivace e pop di Pompili e si integrano perfettamente nel contesto urbano, creando un suggestivo percorso artistico a cielo aperto.

Questo itinerario di immagini, colorate e pop, sta portando alla cittadina un nuovo indotto turistico importante, includendo luoghi simbolici e posti che hanno ospitato eventi ed iniziative legate alla produzione e diffusione del cinema. Il progetto è stato attuato insieme ad enti locali, associazioni culturali e professionisti del settore cinematografico e l’iniziativa è stata promossa dal Comune di Narni in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni. Tutto ciò mira a riqualificare il centro urbano attraverso la Street Art dell’artista; un vero e proprio connubio tra arte e cinema.

I cittadini hanno contribuito alla scelta delle opere da realizzare e questo è un esempio concreto di come l’arte possa diventare strumento di coesione sociale e di valorizzazione del territorio. Narni si propone così di diventare un luogo di riferimento per gli amanti dell’arte e del cinema, un progetto ambizioso che punta a mettere in luce il nostro territorio e a dare nuova vita ad un centro urbano in continua crescita. Da città operaia a città viva, culturalmente in fermento, fonte costante di bellezza per le persone di ogni generazione che la frequentano. E come ci ha detto l’artista David Pompili… "il progetto è ancora in piena evoluzione!".