“Parkinsound“ in piazza del Bacio. Musica e socialità contro il degrado

PERUGIA – Per la prima volta il Comune di Perugia partecipa direttamente alla “Festa Europea della Musica“ che si celebra tradizionalmente il 21 giugno, E lo fa con tante iniziative all’insegna dell’inclusione, della cultura e della rigenerazione urbana. Nasce così “Parkinsound” che declina la festa con una particolare connotazione di carattere sociale, in quanto dedicato alla consapevolezza e alla sensibilizzazione sul Parkinson attraverso la musica, l’arte e l’incontro con la cittadinanza.

L’appuntamento è domani e domenica in Piazza del Bacio, con due giornate ricche di musica dal vivo, danze, laboratori, stand gastronomici e attività culturali, con la partecipazione di band, scuole di danza, artisti e associazioni del territorio e con un messaggio sociale forte e condiviso. "La scelta di Piazza del Bacio come luogo dell’evento – dice l’assessore Fabrizio Croce – non è casuale, ma profondamente simbolica: si tratta di un’area della città che ha bisogno di essere rivalorizzata, ascoltata e curata, così come accade con il Parkinson. Portare la cultura e l’incontro in questo quartiere è un gesto concreto di rigenerazione urbana e umana, utile per provare ad operare un cambiamento concreto di prospettiva ed approccio al problema del degrado, nell’ambito del più ampio progetto estivo, “Perugia … al Bacio”".

Le due giornate, dopo l’avvio di domani mattina dedicato ad attività laboratoriali di vario genere, prevedono l’apertura di stand gastronomici dalle 12 e un alternarsi di momenti culturali tra le 16 e le 23 con la musica a fare la parte del leone, alternata a esibizioni di danza, folklore internazionale e skateboard.

Sempre per la Festa della Musica, stamani alle 11 si inaugura alla Biblioteca di San Matteo degli Armeni “Prima del vinile“, la mostra di dischi a 78 giri della collezione Adriano Piazzoli, mentre alle 18 all’Auditorium Santa Cecilia si presenta live il nuovo album di Diego Petrini, “La materia del suono“.