"Ora togliamo la plastica da tutte le scuole"

CORCIANO – "Per l’impegno profuso e la sensibilità verso l’ambiente e le future generazioni": con questa motivazione il Comune di Corciano è stato premiato, per il terzo anno consecutivo quale ’Comune Plastic Free 2025’. La cerimonia, promossa dall’associazione Plastic Free (organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica), si è tenuta al Teatro Mediterraneo di Napoli. Presenti a Napoli, a rappresentare Corciano sono state l’assessore all’ambiente Giordana Tomassini e la consigliera delegata alla transizione ecologica Stella Blancardi, affiancate da Eleonora Favilli (referente locale di Plastic Free). Il Comune di Corciano ha superato anche i risultati del 2024, ottenendo quest’anno ben due tartarughe. "Ricevere questo premio per il terzo anno consecutivo - commenta il sindaco Lorenzo Pierotti – dimostra che l’impegno condiviso tra amministrazione e cittadini può davvero fare la differenza".

In totale sono 122 i borghi, paesi e città italiane che si sono distinti per la lotta contro gli abbandoni illeciti, per la promozione di comportamenti responsabili e le opere di sensibilizzazione sul territorio nonché per l’impegno in una gestione virtuosa dei rifiuti urbani. In Umbria anche Castiglione del Lago e Narni. Ora si punta a compiere un altro passo: "Credo fermamente che la collaborazione tra le istituzioni, le associazioni di categoria come Plastic Free ed i cittadini, sia alla base di un reale cambiamento per il bene del nostro pianeta. Sensibilizziamo inoltre gli studenti di ogni ordine e grado per prevenire ulteriori disastri ambientali e trasformiamo gli istituti scolastici in luoghi Plastic Free", ha spiegato Leonardo Puliti, referente regionale Plastic Free Onlus.