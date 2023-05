Omicidio Mariel Soethe, i carabinieri tornano a Pistrino

Perugia, 11 maggio 2023 – Il corpo di Mariel Soethe, 70 anni, picchiata e uccisa era stato ritrovato il primo dicembre 2022 in via Sfrilli a Pistrino. A distanza di oltre 5 mesi non ha ancora un volto l'assassino di questa donna: la Procura di Perugia ha aperto un fascicolo a carico di ignoti e le indagini proseguono senza sosta.

Nella mattina di oggi, giovedì 11 maggio, i carabinieri sono tornati ancora una volta a Pistrino e si sono concentrati in un’abitazione vicina a quella dove viveva la donna.

I carabinieri di Città di Castello e gli specialisti del reparto Scientifico da Perugia insieme al pubblico ministero Paolo Abbritti hanno effettuato un lungo sopralluogo in una casa per acquisire ulteriori elementi utili alle indagini.

Nel corso del lungo intervento sono state sentite alcune persone e sequestrati oggetti attorno ai quali verranno svolti ulteriori accertamenti.

Da quanto si apprende al momento non risulterebbe nessuna persona in stato di fermo per questo omicidio.